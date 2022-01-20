Cornelius yine yazdı

Süper Lig'de Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadı'nda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede bordo-mavililerin golü Andreas Cornelius'tan geldi. Son haftaların formda ismi takımının hücumda zorlandığı anlarda sahne aldı. Dakikalar 78'i gösterirken Bruno Peres'in ortasına çok iyi yükselen başarılı forvet oyuncusu akıl dolu bir vuruş yaptı. Cornelius bu golle 'gecenin kahramanı' Okan Kocuk'u avlayabilen tek Trabzonsporlu oldu.

SON 7 HAFTADA 7 GOL ATTI

Andreas Cornelius böylece son haftalardaki formunu sürdürdü. Danimarkalı forvet oyuncusu son 7 haftada 7. golünü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de kaydettiği 11 golün 6'sını iç sahada rakip filelere yolladı. Ligde ayrıca 1 de asisti bulunuyor. Tecrübeli isim dün Giresunspor karşısında maçı kazandırmaya çok yaklaştı. Skoru 1-1 yaptıktan sonra penaltıyı da kazandırdı. Ancak Anastasios Bakasetas uzatma bölümünde arka arkaya 2 vuruştan da yararlanamadı.

KRALLIKTA BİR HAYLİ İDDİALI

Andreas Cornelius, dün Giresunspor'u da avlayarak Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti. Danimarkalı futbolcu Karagümrük formasıyla 12 gol kaydeden Aleksandar Pesic'i yakın takibini sürdürdü. Cornelius'un amacı hem Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımak hem de gol kralı olmak. Abdullah Avcı da ona çok güveniyor.