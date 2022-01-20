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Akyazı'da seri 17'ye yükseldi

Bu sezon evinde çıktığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor bu geleneğini dün Giresunspor karşısında da sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Akyazı'da seri 17'ye yükseldi

Bu sezon evinde çıktığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor bu geleneğini dün Giresunspor karşısında da sürdürdü. Akyazı'da son 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlikle müthiş bir performans gösterdi. Bordo-mavili takım, geçen yıldan itibaren ise Şenol Güneş Stadı'nda 17 maçtır yenilmiyor. Rakiplerinin korkulu rüyası olan bordomavililer, taraftarı ile bütünleşince geçit vermiyor.

SON İKİ HAFTADA İKİ PUAN ALABİLDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı ile şahlanan Trabzonspor, son iki haftada istediklerini elde edemiyor. Sivas deplasmınından bir puanla dönen bordo-mavililer dün de komşunu Giresun'a 2 puan kaptırdı. 51 puana yükselen ve açık ara liderliğini devam ettiren Fırtına'da Nwakaeme'nin eksikliği çok hissedildi. Son iki haftada forma giymeyen Nijeryalı sol kanat, vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

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