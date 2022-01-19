Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Ak: Bu maçı kazanmak istiyoruz

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın cezası nedeniyle takımından uzak kaldığı mücadelede yedek kulübesinde yardımcı antrenör Orhan Ak yer alacak. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Ak, "Bu maç, Sivasspor maçından sonra daha da önem kazandı ve bu yüzden maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İşte o sözler:

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Ak: Ligin en yoğun dönemini yaşıyoruz. Hava şartları da eklendiği zaman gerçekten kolay olmuyor. Büyük takımdaysanız ve hedefleriniz varsa, zihinsel ve fiziksel olarak hep hazır olmak zorundasınız.



Bu maç, Sivasspor maçından sonra daha da önem kazandı ve bu yüzden maçı kazanmak istiyoruz. Giresunspor, cesur ve başarılı bir takım. Onlara saygımız sonsuz."