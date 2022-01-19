Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

GİRESUNSPOR: Henüz açıklanmadı.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELİYOR

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.

ABDULLAH AVCI SAHADA OLAMAYACAK

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞUYOR

Trabzonspor'da, tedavileri devam eden Djaniny, Trondsen, Nwakaeme'nin karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Siopis ile ilgili kararı ise teknik direktör Avcı verecek. Bordo-mavililerin yeni transferleri Visca ve Puchacz'ın da taraftarlarla buluşması yüksek ihtimal.

4 yıl aradan sonra bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak olan Yusuf Erdoğan'ın ilk 11'de maça başlamasa dahi oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.