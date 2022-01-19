Trabzonspor-Giresunspor maçı CANLI

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 21 hafta sonunda topladığı 50 puanla lider konumda bulunan Karadeniz ekibi kazanarak yoluna devam etmek isterken, konuk ekip Giresunspor da üst sıralara yükselmek istiyor. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

GİRESUNSPOR: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Zeki, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Umut

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Trabzonspor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Bu karşılaşma öncesinde iki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELDİ

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösteriyor

ABDULLAH AVCI SAHADA YOK

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada yok. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede değil deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunuyor.