Toköz sahada, Berat yedek

Son haftalarda formu ile dikkat çeken Dorukhan Toköz yine sahada olacak. Berat yine yedek. Orta alanda Hamsik-Bakasetas ikilisinden vazgeçmeyi düşünmeyen Abdullah hoca, Sivas maçında Abdülkadir'i solda kullanmış, ikinci yarıda Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürmüştü.
Son haftalarda formu ile dikkat çeken Dorukhan Toköz yine sahada olacak. Berat yine yedek. Orta alanda Hamsik-Bakasetas ikilisinden vazgeçmeyi düşünmeyen Abdullah hoca, Sivas maçında Abdülkadir'i solda kullanmış, ikinci yarıda Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürmüştü. Nwakaeme'nin yokluğunda yeni transfer Yusuf yine yedekte bekleyecek. Visca ve Cornelius ise hücumda Trabzonspor'un en önemli kozları. Cornelius'un formu takımın itici gücü olabilir.