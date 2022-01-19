Orhan Ak Trabzonspor Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu: Fırsat geldi kullanamadık

İŞTE AK'IN AÇIKLAMALARI:

Çok zor bir maç olacağını konuşmuştuk ki öyle oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Futbol bir olasılık oyunudur, kolay değil. Fırsat geldi, kullanamadık. Hazırlanıp, devam edeceğiz.

O dakikalarda oyuncuya inisiyatif veriyorsunuz. Bazı oyuncular, oyunun zor anlarında oyundan kaybolabilir. Bakasetas, maçın tamamında sorumluluk alan oyuncuydu. Böyle bir penaltı yakalamışsınız, cesareti bulmak önemli. Kısmet bu. Kalecinin ciddi bir başarısı var. Onu da tebrik ediyorum.