İşte Trabzonspor'un Giresunspor maçında kazandığı penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son dakikaları ise büyük bir heyecana sahne oldu.

Cornelius'un çevirmek istediği topa Alexis eliyle dokundu. Önce devam kararı veren Alper Ulusoy VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi.



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ALPER ULUSOY PENALTIYI TEKRAR ETTİRDİ



Penaltıda topun başuna geçen Bakasetas, Okan Kocuk'a takıldı. Alper Ulusoy yine VAR'a gitti ve Giresunspor'lu bir oyuncunun ve Okan Kocuk'un çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı ekrar ettirdi.

Topun başına yine Yunan yıldız geçti fakat yine Okan Kocuk'u avlayamadı.







NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır