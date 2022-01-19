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İşte Trabzonspor'un Giresunspor maçında kazandığı penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin son dakikalarında bordo-mavililer penaltı kazandı. Cornelius'un çevirmek istediği topa Alexis eliyle dokundu. Önce devam kararı veren Alper Ulusoy VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi. Penaltıda topun başuna geçen Bakasetas Okan'a takıldı. Alper Ulusoy yine VAR'a gitti ve futbolcuların ceza sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı ekrar ettirdi. Topun başına yine Yunan yıldız geçti fakat yine Okan Kocuk'u avlayamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:08 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:47
İşte Trabzonspor'un Giresunspor maçında kazandığı penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın son dakikaları ise büyük bir heyecana sahne oldu.

Cornelius'un çevirmek istediği topa Alexis eliyle dokundu. Önce devam kararı veren Alper Ulusoy VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER


ALPER ULUSOY PENALTIYI TEKRAR ETTİRDİ

Penaltıda topun başuna geçen Bakasetas, Okan Kocuk'a takıldı. Alper Ulusoy yine VAR'a gitti ve Giresunspor'lu bir oyuncunun ve Okan Kocuk'un çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı ekrar ettirdi.

Topun başına yine Yunan yıldız geçti fakat yine Okan Kocuk'u avlayamadı.



NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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