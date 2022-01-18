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Yine maç verildi!

Süper Lig'de Fırtına'nın Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Peres'in yüzüne tekme vuran Henrique'ye kırmızı kart çıkarmamıştı. MHK'nin yarınki oynananacak Kayseri-Başakşehir maçına Kalkavan'ı ataması üzerine taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Yine maç verildi!
Süper Lig'de Fırtına'nın Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Peres'in yüzüne tekme vuran Henrique'ye kırmızı kart çıkarmamıştı. MHK'nin yarınki oynananacak Kayseri-Başakşehir maçına Kalkavan'ı ataması üzerine taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
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