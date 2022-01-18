‘Ulusoy’ endişesi

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-GZT Giresunspor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 4'er beraberlik ve yenilgi aldı.
Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-GZT Giresunspor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 4'er beraberlik ve yenilgi aldı.