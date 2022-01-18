Haberler Trabzonspor ‘Ulusoy’ endişesi

‘Ulusoy’ endişesi

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-GZT Giresunspor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 4'er beraberlik ve yenilgi aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
‘Ulusoy’ endişesi
Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Yarın saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-GZT Giresunspor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 4'er beraberlik ve yenilgi aldı.
DİĞER
Son dakika: Eski Galatasaraylı Afrika Kupası’nı karıştırdı! Skandala neden olan detay ortaya çıktı…
Sahne dekoltesiyle son dönemde gündeme gelen Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu'ndan destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor