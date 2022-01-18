Transferde bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor'da futbolcular 22. haftada oynanacak Giresunspor maçına hazırlanırken, yönetim ise haıl harıl transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan bordo-mavililerde gözler stoper takviyesine çevrildi.
Edgar IE'nin şanssız sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye oyuncu bakan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Beşiktaş'tan gelen sürpriz öneriyle rotasını Domagoj Vida'ya çevirdi.