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Transferde bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Süper Lig lideri Trabzonspor, ara transfer döneminde şu ana kadar Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katarken, gözler stoper takviyesine çevrildi. Edgar'ın yerine oyuncu arayışlarını sürdüren bordo-mavililere, Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:43
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor'da futbolcular 22. haftada oynanacak Giresunspor maçına hazırlanırken, yönetim ise haıl harıl transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan bordo-mavililerde gözler stoper takviyesine çevrildi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Edgar IE'nin şanssız sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye oyuncu bakan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Beşiktaş'tan gelen sürpriz öneriyle rotasını Domagoj Vida'ya çevirdi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

ÇEBİ ÖNERDİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Domagoj Vida'yı önerdi. Her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Ancak Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun daha önce de Çebi tarafından önerilen ve reddettiği Vida konusunda bir hamle yapması beklenmiyor.

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