Transferde bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızı Trabzonspor'a...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Domagoj Vida'yı önerdi. Her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi.

Ancak Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun daha önce de Çebi tarafından önerilen ve reddettiği Vida konusunda bir hamle yapması beklenmiyor.