Trabzonspor'dan gençlik ateşi! Aral Şimşir ve Enis Destan...

Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan transferleri ile şov yapan Trabzonspor, geleceğin planlaması için genç isimlere yöneldi. Karadeniz devinin listesinde ise 2 futbolcu var: Doğuhan Aral Şimşir ve Enis Destan . Danimarka kulübü Midtjylland, uzun zamandır takip edilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Şimşir için 2.5 milyon euro talep ederken, Fırtına 1.5 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.

AVCI DA ONAYLADI



Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menajeri Çağlar Koyuncu, "Oyuncum Trabzonspor'da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz" demişti. Yönetim ayrıca Altınordu'nun forveti Enis Destan'ı da istiyor. Avrupa'dan da talipleri olan 19 yaşındaki golcü için kulübü 2 milyon euro talep ederken, yönetim 5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 20 pay öneriyor. 1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024'e dek sözleşmesi var. Abdullah Avcı iki ismi de onayladı.