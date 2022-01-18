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Trabzonspor'dan gençlik ateşi! Aral Şimşir ve Enis Destan...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geleceğin kadrosunu da oluşturuyor. Karadeniz devinin kurmayları Danimarka ekibi Midtjylland’ın 19 yaşındaki hücum oyuncusu Aral Şimşir ve Altınordu’nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan'ı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da gençlik ateşi! Enis Destan ve Aral Şimşir...

Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan transferleri ile şov yapan Trabzonspor, geleceğin planlaması için genç isimlere yöneldi. Karadeniz devinin listesinde ise 2 futbolcu var: Doğuhan Aral Şimşir ve Enis Destan. Danimarka kulübü Midtjylland, uzun zamandır takip edilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Şimşir için 2.5 milyon euro talep ederken, Fırtına 1.5 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.

Trabzonspor'da gençlik ateşi! Enis Destan ve Aral Şimşir...

AVCI DA ONAYLADI

Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menajeri Çağlar Koyuncu, "Oyuncum Trabzonspor'da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz" demişti. Yönetim ayrıca Altınordu'nun forveti Enis Destan'ı da istiyor. Avrupa'dan da talipleri olan 19 yaşındaki golcü için kulübü 2 milyon euro talep ederken, yönetim 5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 20 pay öneriyor. 1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024'e dek sözleşmesi var. Abdullah Avcı iki ismi de onayladı.

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