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Trabzonspor yeni atamaları KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Şirket yönetim kurulu ile ilgili önemli atamalar gerçekleştirdi. KAP'a Yönetim Kurulu Komiteleri hakkında bildirimler yapan bordo mavililer yeni atamaları duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 17:07
Trabzonspor yeni atamaları KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü'nde yönetim kurulu komitelerinde yeni atamalar gerçekleştirildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirket Yönetim Kurulumuz,17.01.2022 tarihli toplantısında;

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i.Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,

ii.Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR 'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i.Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,

ii.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR 'ın,, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Merve TEMEL'in atanmalarına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i.Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,

ii.Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına , karar verilmiştir."

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