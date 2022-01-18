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Son 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Fırtına, 21. haftalar itibarıyla da son 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Bordomavili takım 1995-96 sezonunda oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 54 puan toplamıştı. Karadeniz devi bu sezon ise 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve sadece 1 kez mağlup olarak 50 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Son 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı
Fırtına, 21. haftalar itibarıyla da son 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Bordomavili takım 1995-96 sezonunda oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 54 puan toplamıştı. Karadeniz devi bu sezon ise 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve sadece 1 kez mağlup olarak 50 puan topladı.
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