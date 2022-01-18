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Sıra Gervinho ve Trondsen’de

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor, Gervinho ve Trondsen ile görüşmelere devam ediyor. Gervinho ile sözleşme feshi konusunda mesafe kat edildi. Trondsen ise isteksiz davranıyor. Süper Lig'den bazı kulüplerin bordo-mavililerin kapısını çaldığı ancak Norveçli futbolcunun gitmek istememesi nedeniyle görüşmelerin uzadığı belirtildi. Kouassi'nin lisansı için bu oyuncular bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Sıra Gervinho ve Trondsen’de
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor, Gervinho ve Trondsen ile görüşmelere devam ediyor. Gervinho ile sözleşme feshi konusunda mesafe kat edildi. Trondsen ise isteksiz davranıyor. Süper Lig'den bazı kulüplerin bordo-mavililerin kapısını çaldığı ancak Norveçli futbolcunun gitmek istememesi nedeniyle görüşmelerin uzadığı belirtildi. Kouassi'nin lisansı için bu oyuncular bekleniyor.
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