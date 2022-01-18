Sarı kart tehlikesi

Kart sınırında bulunan isimler Bakasetas ve Yusuf Erdoğan'a Sivas karşısında gördüğü sarı kartla Hüseyin Türkmen de eklendi. Bordo-mavililer, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek. Hafta sonunda ise G.Saray derbisi var. Sınırdaki oyunculara, teknik heyet uyarı yaptı.
Kart sınırında bulunan isimler Bakasetas ve Yusuf Erdoğan'a Sivas karşısında gördüğü sarı kartla Hüseyin Türkmen de eklendi. Bordo-mavililer, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek. Hafta sonunda ise G.Saray derbisi var. Sınırdaki oyunculara, teknik heyet uyarı yaptı.