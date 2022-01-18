Haberler Trabzonspor Sarı kart tehlikesi

Sarı kart tehlikesi

Kart sınırında bulunan isimler Bakasetas ve Yusuf Erdoğan'a Sivas karşısında gördüğü sarı kartla Hüseyin Türkmen de eklendi. Bordo-mavililer, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek. Hafta sonunda ise G.Saray derbisi var. Sınırdaki oyunculara, teknik heyet uyarı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Sarı kart tehlikesi
Kart sınırında bulunan isimler Bakasetas ve Yusuf Erdoğan'a Sivas karşısında gördüğü sarı kartla Hüseyin Türkmen de eklendi. Bordo-mavililer, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek. Hafta sonunda ise G.Saray derbisi var. Sınırdaki oyunculara, teknik heyet uyarı yaptı.
DİĞER
Son dakika: FIFA Yılın Futbolcusu ödülü sahibini buldu! FIFA'dan şaşkınlık yaratan Mohamed Salah kararı...
Sahne dekoltesiyle son dönemde gündeme gelen Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu'ndan destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor