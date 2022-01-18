Ömür rekora koşuyor

Abdülkadir Ömür, kötü başladığı sezonda rekora koşuyor. 4. haftadaki G.Saray derbisinde taraftarın tepki göstermesi nedeniyle sahaya gözyaşları ile terk eden 22 yaşındaki oyuncu, ardından şova başladı. Bu sezonki 4. golünü Sivasspor'a atan bordo-mavili yıldız, 5 sezon içerisinde en skorer ikinci dönemini yaşıyor. 2017-18'de 29 maçta 3 kez sahne alan genç futbolcu, 2018-19'da ise 29 karşılaşmada 5 golle en skorer dönemini yaşadı. Bir gol daha atarsa 2018-19'u yakalayacak. Fırtına, Ömür'ün gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.