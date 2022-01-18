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Fazla söz gereksiz

Bu sezon 23 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergileyen Marek Hamsik'e taraftarın yoğun ilgisi devam ediyor. Bir Trabzonspor taraftarının kendisi için hazırlığı özel çizim karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 34 yaşındaki yıldız sosyal medyadan çizimi paylaşarak "Fazla söze gerek yok, harika'' notunu düştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Fazla söz gereksiz
Bu sezon 23 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergileyen Marek Hamsik'e taraftarın yoğun ilgisi devam ediyor. Bir Trabzonspor taraftarının kendisi için hazırlığı özel çizim karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 34 yaşındaki yıldız sosyal medyadan çizimi paylaşarak "Fazla söze gerek yok, harika'' notunu düştü.
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