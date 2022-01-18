Avcı’nın en iyi dönemi

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda bordo-mavili takımın başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı. Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti. Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda bordo-mavili takımın başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı. Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti. Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.