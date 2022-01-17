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Trabzonspor'da sıra stoperde! İşte listedeki 4 isim

Son dakika spor haberi: Ara dönemde 4 önemli isimle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer 5. ve son takviyeyi defansa yapacak. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle aceleci davranılmıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre ince eleyip sık dokuyan yönetim, listesindeki dört isimle temaslarını sürdürüyor. Transferi yakın zamanda sonuçlandırmak isteyen Trabzonsporlu kurmaylar, önceliği takas ve satın alma opsiyonlu kiralamaya verdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da sıra stoperde! İşte listedeki 4 isim

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da gözler artık stoper bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi.

Trabzonspor'da sıra stoperde! İşte listedeki 4 isim

4 İSİM LİSTEDE!
Sabah'ın haberine göre; Samet Akaydın, Koray Günter, Kaan Ayhan ve Samuel Gigot gibi isimlerin de yer aldığı listeden takıma katkı yapacak bir transfer için çalışmalar devam ediyor.

Trabzonspor'da sıra stoperde! İşte listedeki 4 isim

ÖNCELİK TAKAS VE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla bu bölgeye de takviye için harekete geçen bordo-mavililer ince eleyip, sık dokuyor.

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