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Trabzonspor transferde gaza bastı! Koray Günter için görüşme...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Fırtına, transferde gaza bastı. Devre arasında Visca, Yusuf, Puchacz ve Kouassi’yi renklerine bağlamıştı. Karadeniz temsilcisi, Koray’ı da alarak transfer dönemini noktalandırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor transferde gaza bastı! Koray Günter için görüşme...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ara dönemde kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti. Sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Evrard Kouassi'yi alan Fırtına aynı zamanda ligi yıllardır domine eden Edin Visca'ya da bordo-mavili formayı giydirmişti.

Trabzonspor transferde gaza bastı! Koray Günter için görüşme...

Sezon başından beri aksayan sol bek de Tymoteuzs Puchacz transferiyle güçlenmişti. Ağır bir sakatlık geçirip sezonu kapatan Edgar İe'nin yerine de bir takviye düşünülüyor. Karadeniz temsilcisi birçok adayla görüştü, bir süredir de Koray Günter için uğraşıyor.

Trabzonspor transferde gaza bastı! Koray Günter için görüşme...

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, Edgar İe'nin yokluğunda Hüseyin Türkmen'e şans tanıyor. Ancak Hüseyin'in bir türlü güven vermemesi, en iyi oynadığı maçta bile çok ciddi kritik hata yapması endişelendiriyor. Fırtına bu sebeple buraya mutlaka bir transfer yapacak.

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