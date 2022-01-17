Trabzonspor transferde gaza bastı! Koray Günter için görüşme...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ara dönemde kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti. Sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Evrard Kouassi'yi alan Fırtına aynı zamanda ligi yıllardır domine eden Edin Visca'ya da bordo-mavili formayı giydirmişti.

Sezon başından beri aksayan sol bek de Tymoteuzs Puchacz transferiyle güçlenmişti. Ağır bir sakatlık geçirip sezonu kapatan Edgar İe'nin yerine de bir takviye düşünülüyor. Karadeniz temsilcisi birçok adayla görüştü, bir süredir de Koray Günter için uğraşıyor.