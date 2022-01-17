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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da kritik gelişme! Nwakaeme... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Nwakaeme ve Siopis corona virüsüne yakalandıkları için Sivasspor'a karşı forma giyememişlerdi. İki isim de yeni test sonucunu bekliyor. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:46
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da kritik gelişme! Nwakaeme... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Manolas Siopis, koronavirüse yakalandıkları için takımlarını kritik Sivasspor deplasmanında yalnız bırakmışlardı. İki oyuncunun da karantina süreci devam ediyor. Bu günler ise çok kritik. Hem Nwakaeme hem de Siopis bu süreçte sık sık teste girecekler.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da kritik gelişme! Nwakaeme... (TS spor haberi)

Test sonuçları negatife dönerse Çarşamba günü oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giymelerinde bir sakınca kalmayacak. Ancak Abdullah Avcı test sonuçları olumlu gelse dahi nasıl bir yol haritası çizeceğine henüz karar vermedi. Usta çalıştırıcı bir süredir takımla antrenman yapamayan Nwakaeme ve Siopis'in ritim kaybetmesinden endişe ediyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da kritik gelişme! Nwakaeme... (TS spor haberi)

NWAKAEME: Nijeryalı yıldız 6 gol, 7 asistle, Süper Lig'in skora en çok etki eden ismi. Yokluğunda Trabzonspor hücumları az da olsa aksıyor. Saha içinde tam bir problem çözücü. Avcı dört gözle iyileşmesini bekliyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da kritik gelişme! Nwakaeme... (TS spor haberi)

SIOPIS: Oynasa da kulübede beklese de kendisini sürekli hazır tutuyor. Tam bir görev adamı. İlk 11 başladığında da sonradan oyuna dahil olduğunda da sahaya müthiş bir enerji koyuyor. Azmiyle takıma can katıyor.

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