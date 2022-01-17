TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da kritik gelişme! Nwakaeme... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Manolas Siopis, koronavirüse yakalandıkları için takımlarını kritik Sivasspor deplasmanında yalnız bırakmışlardı. İki oyuncunun da karantina süreci devam ediyor. Bu günler ise çok kritik. Hem Nwakaeme hem de Siopis bu süreçte sık sık teste girecekler.

Test sonuçları negatife dönerse Çarşamba günü oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giymelerinde bir sakınca kalmayacak. Ancak Abdullah Avcı test sonuçları olumlu gelse dahi nasıl bir yol haritası çizeceğine henüz karar vermedi. Usta çalıştırıcı bir süredir takımla antrenman yapamayan Nwakaeme ve Siopis'in ritim kaybetmesinden endişe ediyor.



