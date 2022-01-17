Transfer döneminde Kasımpaşa'dan ayrılarak Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Erdoğan çok mutlu. 29 yaşındaki hücum oyuncusu "Uzun bir aradan sonra tekrar Trabzonspor formasıyla yeşil sahada olmanın verdiği gurur paha biçilemez. Sivas deplasmanında zorlu havada elimizden gelen en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştık" dedi. Yusuf sezon sonu çifte kupayı birden kaldırmak istediklerini belirterek camiaya şu mesajı verdi: "Bu heyecanlı sezonu başarıyla tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz hem Süper Lig'i kazanmak hem de Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Taraftarımıza bu hediyeleri vermeyi çok istiyoruz"