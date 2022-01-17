Gözler bu ikilide

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Manolas Siopis, koronavirüse yakalandıkları için takımlarını kritik Sivasspor deplasmanında yalnız bırakmışlardı. İki oyuncunun da karantina süreci devam ediyor. Bu günler ise çok kritik. Hem Nwakaeme hem de Siopis bu süreçte sık sık teste girecekler. Test sonuçları negatife dönerse Çarşamba günü oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giymelerinde bir sakınca kalmayacak. Ancak Abdullah Avcı test sonuçları olumlu gelse dahi nasıl bir yol haritası çizeceğine henüz karar vermedi. Usta çalıştırıcı bir süredir takımla antrenman yapamayan Nwakaeme ve Siopis'in ritim kaybetmesinden endişe ediyor.



NWAKAEME: Nijeryalı yıldız 6 gol, 7 asistle, Süper Lig'in skora en çok etki eden ismi. Yokluğunda Trabzonspor hücumları az da olsa aksıyor. Saha içinde tam bir problem çözücü. Avcı dört gözle iyileşmesini bekliyor.



SIOPIS: Oynasa da kulübede beklese de kendisini sürekli hazır tutuyor. Tam bir görev adamı. İlk 11 başladığında da sonradan oyuna dahil olduğunda da sahaya müthiş bir enerji koyuyor. Azmiyle takıma can katıyor.