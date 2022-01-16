Trabzonspor'dan Galatasaray'a Dennis Man çalımı! Menajeri duyurdu

Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor, açık ara liderliğini sürdürüyor. Sezon sonunda ipi göğüslemesine kesin gözüyle bakılan bordo mavililer, transfer sezonunun da şampiyonu konumunda.

Kouasi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, duracağa benzemiyor.

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde uzun süre kadrosuna katmak için uğraştığı Dennis Man için Fırtına da girişimlerini sürdürüyordu.

Rumen futbolcunun menajeri Becali, Dennis Man'in transferi konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray Dennis Man için yaz aylarında bastırdı ancak Parma 11 milyon Dolar isteyince transfer gerçekleşmedi. Sampdoria'nın da bir ilgisi oldu ancak onlar da maaşının tamamını ödemek istemedi.

Türkiye'den Dennis Man'e ilgi devam ediyor ancak bu Galatasaray değil. Aynı şekilde Fransa'dan da ilgilenenler var."

TRABZONSPOR'U İŞARET ETTİ!

Rumen basınına göre Becali bu sözleriyle Türkiye'den Trabzonspor'u işaret etti. Ancak Dennis Man Serie A'ya da dönebilir yorumu yapıldı.