TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un geriye düştükten sonra attığı golü Abdullah Avcı'nın doğru analiz edip bundan sonraki oyun kurulumunu bu şekilde yapması gerekir. Çünkü gol pozisyonundan önce iki kenar bek Hugo ve Hüseyin daha çizgiye gidip oyunu açmışlardı. Yaptıkları pas trafiğinde Hugo topla beraber orta sahaya kadar çıkıp Abdülkadir Ömür'ün çok doğru savunma arkasına yaptığı koşuya çok doğru bir derinlemesine savunma arkasına pas attı. Ve Trabzonsopr eşitliği sağladı.

Eğer rakip iki santrfor ile oynuyorsa o zaman iki stoperin arasına bir kenar beki sokulabilir veya Hamsik de yeri geldiğinde oraya girebilir. Ama Sivasspor böyle bir baskı da götürmedi bordo-mavililere. Kendi yarı alanında doğru bir şekilde oyun kuramadığından dolayı Trabzonspor pozisyon bulmakta da zorlandı. İkinci yarı kar yağışının hızlanmasıyla zemin ağırlaştı.