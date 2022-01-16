TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - SOĞUKTA RÖVEŞATA
Visca takviyeli Trabzonspor, Nwakaeme ve Djaniny eksiklerine rağmen ümitliydi karlı Sivas deplasmanında. Rakibin de önemli eksikleri göze çarpıyordu, Fajr gibi, Gradel gibi pek çok takımın kaderine etki edebilecek iki kritik oyuncusundan mahrumdu Sivasspor.
Maçın ilk dakikalarında soğuk havanın çok etkili oynadığı görüldü. Sahadaki her aksiyonun neticesini belirleyen bu soğuğa karşı her iki takım da ısıtıcı bir oyun sergileyemedi. Trabzonspor, görece genç ve tecrübesiz Sivas merkez orta alanına karşı bir üstünlük geliştiremedi. Visca da bu durgunluğa çare olamadı, o da etkisiz göründü ilk yarı boyunca.
Sivasspor, Trabzonspor'un direnç noktaları sayılabilecek Hamsik ve Bakasetas'ı sıkıştırırken Trabzon orta sahası buna panzehir geliştiremedi. Sezonun Trabzonspor adına en belirleyici oyuncularından biri olan Uğurcan'ın hatası sonrası gelen Sivasspor golünden sonra Trabzonspor, bu sezon hemen her maç yaptığı gibi çabuk toparlandı.