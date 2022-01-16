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Trabzon'a kar freni!

Kaleci Uğurcan’ın hatasını James affetmedi... Fırtına, Abdülkadir Ömür’le yanıt verdi... İkinci yarı bastıran karda başka gol çıkmadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Trabzon'a kar freni!
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a takıldı: 1-1. İkinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 20'de Leke James ile öne geçti. Golde sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortayı elinden kaçıran Uğurcan'ın da hatası büyüktü. Bordo-mavililer gole hemen yanıt verdi. 24'te savunmadan çıkan Vitor'un şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür yerden ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İLK yarıda Hüseyin'in sert şutunda Ali Şaşal gole izin vermedi. İkinci yarıda bastıran kar yağışı top kontrolünü zorlaştırdı. Yusuf Erdoğan'ın aşırtmasını Samba son anda çizgiden çıkarırken, Ahmet Oğuz'un şutunu Uğurcan doksandan kurtarınca iki takım beraberliğe razı oldu. İkinci yarıda ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor 50 puanla liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti. Bordo-mavililer çarşamba günü Giresun'u konuk edecek. Sivas ise aynı gün Göztepe deplasmanına gidecek.
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