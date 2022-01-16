Trabzon'a kar freni!

İLK yarıda Hüseyin'in sert şutunda Ali Şaşal gole izin vermedi. İkinci yarıda bastıran kar yağışı top kontrolünü zorlaştırdı. Yusuf Erdoğan'ın aşırtmasını Samba son anda çizgiden çıkarırken, Ahmet Oğuz'un şutunu Uğurcan doksandan kurtarınca iki takım beraberliğe razı oldu. İkinci yarıda ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor 50 puanla liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti. Bordo-mavililer çarşamba günü Giresun'u konuk edecek. Sivas ise aynı gün Göztepe deplasmanına gidecek.
İLK yarıda Hüseyin'in sert şutunda Ali Şaşal gole izin vermedi. İkinci yarıda bastıran kar yağışı top kontrolünü zorlaştırdı. Yusuf Erdoğan'ın aşırtmasını Samba son anda çizgiden çıkarırken, Ahmet Oğuz'un şutunu Uğurcan doksandan kurtarınca iki takım beraberliğe razı oldu. İkinci yarıda ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor 50 puanla liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti. Bordo-mavililer çarşamba günü Giresun'u konuk edecek. Sivas ise aynı gün Göztepe deplasmanına gidecek.
DİĞER