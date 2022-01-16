Edin Visca siftahı yaptı

Fırtına'nın bir başka yeni transferi Edin Visca dün ilk kez bordo mavili formayı terletti. Maça ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcunun yeni takımına henüz adapte olamadığı dikkatlerden kaçmadı. Yabancılık çeken Visca fazla etkili bir performans sergileyemedi. Ancak buna rağmen 11.3 km ile takımının en çok koşan ismi oldu. 18 numaralı formayı giyen Bosnalı futbolcu, gelecek maçlarda daha iyi olacağı sinyalini de verdi. Visca karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İlk maçıma çıktım, heyecanlıydım. Hava şartları çok zordu, maçı etkiledi. İlk devrede basit bir gol yedik, sonrasında hızlı cevap verdik. Önümüzdeki maça odaklanacağız" diye konuştu. Tecrübeli krampon ayrıca "İnanıyorum, Nwakaeme'yle Trabzonspor için büyük işler yapacağız. Bana gösterilen sevgiyi, karşılamak istiyorum" dedi.