Yeniler sahneye çıkıyor

Edgar'ın sözleşmesi feshedilirken iki yeni transferi sağ kanat Edin Visca ve sol bek Puchacz'ın Sivas maçında oynamalarının önünde bir engel kalmadı. İki ismin lisansları dün çıkarıldı. Nwakaeme ve Cornelius'tan yüksek verim alan teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisi Visca'nın da üst düzey performans sergileyeceğine inanıyor. Başakşehir formasıyla ligin ilk yarısında 18 maça çıkarken 4 gol, 8 asiste imza atan 31 yaşındaki sağ kanat bugün ilk kez bordo-mavili forma ile sahne alacak. Ayrıca sol bek Puchacz ile dün imza atan kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan da kadroda yer alıyor.