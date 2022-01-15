Sivasspor Trabzonspor maçı sonrası Abdülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Sivasspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten genç futbolcu, "Sivasspor evinde kaliteli futbol oynayan ve sürekli adam adama oynayan bir takım. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bizim için kötü bir sonuç değil ama kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp gelecek hafta kazanmak istiyoruz. Rakibe göre analiz yapıp maç taktiğini belirliyoruz." dedi.

Golünü anlatan Abdükadir, "Bu hafta çalıştığımız bir taktikti. Vitor ile antrenmanda çalışmıştık. Onu sonuçlandırdık. Benim koşumdan ziyade onun harika pası vardı. Golü attım." açıklamasında bulundu.

"GENEL OLARAK İYİYİM"

Sakatlık konusunda ise, "Ufak bir sıkıntım var ama ciddi bir sıkıntı yok. Genel olarak iyiyim." sözlerini kullandı.