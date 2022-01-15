Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Sivasspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunda oturan bordo-maviller, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp rakipleriyle arasındaki farkı daha da açmak istiyor. Sivasspor da güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Kerem, Erdoğan, Henrique, Leke James

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

TRABZONSPOR 5 EKSİK!

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer almıyor.

SİVASSPOR'DA DA 5 EKSİK VAR!

Sivasspor'da ise sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almıyor.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'de 32. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.