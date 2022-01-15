Lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda kritik maça çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın Sivasspor maçı 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, 8. sıradaki Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.



MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR - Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Ahmet, Canere, Isaac, Erdoğan, Kerem, Camara, Henrique, James



TRABZONSPOR - Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Cornelius



Bordo-mavililer ile Sivasspor, Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 maçta Fırtına'nın 15, Yiğido'nun biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

5 OYUNCU YOK

Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 eksik var. Milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer almıyor.



Sivasspor'da Trabzon maçı öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix ile Fredrik Ulvestad ve ülkelerinin milli takımlarında olan Fayçal Fajr ile Max Gradel bugün yok.



ÇALIMBAY'IN KARNESİ

Lider Trabzonspor'u konuk edecek Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde 10 farklı takımla çıktığı 33 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı. Fırtına, Çalımbay'ın takımlarına karşı 17 galibiyet aldı.



Fırtına, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi sadece 19. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol kaydedemedi.

EN SKORER TAKIM

Cornelius 10 golle takımın en skorer ismi olurken, Bakasetas 7, Nwakaeme 6, Djaniny 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordomavililer, 37 golle en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

SİVAS'TA ZORLANIYOR

Bordo mavililer, Sivas'taki karşılaşmalarda zorlanıyor. Fırtına, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.