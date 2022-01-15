Edgar kontenjan kurbanı

Fırtına, Edgar Ie ile yollarını ayırdı. KAP'a yapılan açıklamada "Kulübümüzle Edgar arasındaki 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" denildi. Altay maçında sakatlanan 27 yaşındaki stoperin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık tespit edilmişti. Yönetim, Visca'nın lisansını çıkarabilmek için ilk etapta Portekizli'nin sözleşmesini dondurmak istemişti. Ancak TFF sözleşme dondurma yasağı getirdiği için mecburen fesih işlemi yapıldı. 1.82 boyundaki savunmacı Fırtına ile 61 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı. Yıllık 750 bin euro alan Edgar'a bu paranın yarısı ödendi.