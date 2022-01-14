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Trabzonspor'dan Samet Akaydın için takas formülü!

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor, 29 yaşındaki orta saha Yunus Mallı için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Bordo-mavililer yönetim ise Yunus’a karşılık stoper Samet Akaydın’ı isteyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan Samet Akaydın için takas formülü!

Mavi Şimşekler, Yunus Mallı'nın peşinde. Adana Demirspor yönetimi, bordo-mavili takımda yeteri kadar süre bulamayan 29 yaşındaki 10 numara için girişimlere başladı. Trabzonspor yönetimi, futbolcunun durumunu ve transfer şartlarını soran güney ekibine 'Resmi girişim yaparsanız değerlendiririz' cevabını verdi. Karadeniz devi, bu transfer için yol haritasını belirlemiş durumda.

Trabzonspor'dan Samet Akaydın için takas formülü!

Resmi teklif gelirse Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydın yeniden istenecek. Trabzonspor, 27 yaşındaki savunmacıya daha önce de talip olmuştu. Bu sezon başarılı maçlar çıkaran Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'dan Samet Akaydın için takas formülü!

TRABZON'DA YETİŞTİ!
Avcı'nın Samet'i tercih etmesinin sebebi uyum sorunu yaşamayacağını düşünmesi. 27 yaşındaki futbolcu altyapısını Trabzon'da aldı. İdmanocağı, Trabzonspor U17'de oynadıktan sonra Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü formaları giydi. Ardından Adana Demirspor'a geçti.

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