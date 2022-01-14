Trabzonspor'dan Samet Akaydın için takas formülü!

Mavi Şimşekler, Yunus Mallı'nın peşinde. Adana Demirspor yönetimi, bordo-mavili takımda yeteri kadar süre bulamayan 29 yaşındaki 10 numara için girişimlere başladı. Trabzonspor yönetimi, futbolcunun durumunu ve transfer şartlarını soran güney ekibine 'Resmi girişim yaparsanız değerlendiririz' cevabını verdi. Karadeniz devi, bu transfer için yol haritasını belirlemiş durumda.

