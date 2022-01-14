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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Rodrigo Caio çalımı!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sıklaştıran bordo-mavililerde Rodrigo Caio gündeme geldi. Brezilya basını Beşiktaş'ın da listesinde olan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 11:23
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Rodrigo Caio çalımı!

Stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Flamengo'dan Rodrigo Caio için atağa kalktı. Brezilya basınının iddialarına göre Caio için Toronto FC ile Porto kulüpleri de devrede.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Rodrigo Caio çalımı!

Rodrigo Caio'nun, Flamengo'nun yeni teknik direktörünü etkilemeyi başaramadığını, bu yüzden satışına izin verildiği kaydedilirken, Rio ekibinin Caio için 19 milyon Real, yaklaşık 3 milyon Euro istediği öğrenildi.

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