Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Rodrigo Caio çalımı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından birçok ismi listesine alan bordo-mavililer için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Brezilya basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un Beşiktaş'nın da listesinde olduğu iddia edilen Rodrigo Caio için devreye girdiği yazıldı.
Stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan Flamengo'dan Rodrigo Caio için atağa kalktı. Brezilya basınının iddialarına göre Caio için Toronto FC ile Porto kulüpleri de devrede.
Rodrigo Caio'nun, Flamengo'nun yeni teknik direktörünü etkilemeyi başaramadığını, bu yüzden satışına izin verildiği kaydedilirken, Rio ekibinin Caio için 19 milyon Real, yaklaşık 3 milyon Euro istediği öğrenildi.