Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da forma rekabeti arttı!

Trabzonspor'da forma rekabeti arttı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek puanını 52 yapmak istiyor. Bordo-mavililerde, Visca ve Kouassi transferi ve Dorukhan-abdülkadir ikilisinin performansını artırması forma rekabetini de kızıştırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:19
Trabzonspor'da forma rekabeti arttı!

Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başlayan ve şampiyonluk yolunda bir adım daha atan Trabzonspor'da yönetim ara transfer döneminde de hız kesmedi. Özellikle Edin Visca'nın gelişinin yanında Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün formuyla üç bölgede Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın seçim yapması zorlaştı.

Milliyet'in haberine göre; bu yerlerin başında öncelikle orta alan geliyor. Hamsik'in 11'deki yerine garanti gözüyle bakılırken tecrübeli oyuncunun partneri olmak için üç aday var. Bunlar Berat, Dorukhan ve Siopis... Avcı, Yeni Malatya maçında Berat'ı kulübeye çekerek orta alandaki ilk tercihinin Dorukhan olacağını gösterdi.

İkinci bölge ise sol kanat Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny burada çok iyi işler yaptı. Fakat Malatya maçında müthiş bir geri dönüşe imza atan Nwakaeme tek golün asistini yaptı ve tecrübeli teknik adama adeta mesaj gönderdi. Djaniny şu anda sakat olduğu için belki de Avcı'nın işi burada kolaylaştı. Ancak o da dönünce sol kanatta büyük bir rekabet yaşanacak.

Son bölge ise sağ kanat. Galatasaray maçında gördüğü tepkinin ardından toparlanan ve 11'in değişilmez isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'e sıkı bir rakip geldi. O da Edin Visca... Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi olan tecrübeli futbolcunun 11'de başlaması Ömür'ün kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. Bordo-mavili takımın teknik patronunun en önemli kararı bu alanda olacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Alman hocadan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Mesut Özil detayı dikkat çekti...
İstanbul'da şoke eden intihar! Sarıyer'de bir iş adamı 30 katlı plazanın 10'uncu katından atladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor