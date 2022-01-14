Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar resmen ayrıldı! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar resmen ayrıldı! (TS spor haberi)

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 13:47
Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar resmen ayrıldı! (TS spor haberi)

Trabzonspor, Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

İşte bordo mavililerden yapılan açıklama:

"Kulübümüzle Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır"

TRABZONSPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri ile Edgar'a teşekkür etti.

DİĞER
Karantinası biten Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı da alıp yemeğe çıktı!
Dünyada ilk: yüzen çiftlik! Buradaki inekler günlük 25 lt süt veriyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor