Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar resmen ayrıldı! (TS spor haberi)

Trabzonspor, Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

İşte bordo mavililerden yapılan açıklama:

"Kulübümüzle Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır"

TRABZONSPOR TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri ile Edgar'a teşekkür etti.