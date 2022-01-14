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Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 49 puanlı lideri Trabzonspor transferde dur durak bilmiyor. Kouassi, Visca ve Puchacz'ı kadrosuna katan bordo mavililer için Fransa'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavililerin Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'te forma giyen Zinedine Ferhat için devreye gireceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 08:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 09:01
KEMAL TAMTÜRK
Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Kadrosunu Kouassi, Visca ve Puchacz ile güçlendiren bordo-mavililer, eski yıldızı Yusuf Erdoğan ile de anlaşma sağladı.

Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Trabzonspor bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için çalışmalara başladı.

Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

ZINEDINE FERHAT İDDİASI

Fransız basınında yer alan haberde, Fırtına'nın Fransa Ligue 2 takımlarından Nimes forması giyen Zinedine Ferhat için devreye gireceği iddia edildi. Transfer için ise sezon sonu işaret edildi.

Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferhat için, Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu bilgisi verildi.

Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Abdullah Avcı'nın Zinedine Ferhat'ın yeteneklerine güvendiği bu nedenle kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

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