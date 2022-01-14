Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosunu Kouassi, Visca ve Puchacz ile güçlendiren bordo-mavililer, eski yıldızı Yusuf Erdoğan ile de anlaşma sağladı.
Trabzonspor bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için çalışmalara başladı.
ZINEDINE FERHAT İDDİASI
Fransız basınında yer alan haberde, Fırtına'nın Fransa Ligue 2 takımlarından Nimes forması giyen Zinedine Ferhat için devreye gireceği iddia edildi. Transfer için ise sezon sonu işaret edildi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferhat için, Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu bilgisi verildi.
Abdullah Avcı'nın Zinedine Ferhat'ın yeteneklerine güvendiği bu nedenle kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
28 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı.
Cezayir Milli Takımı'nda da görev yapan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.