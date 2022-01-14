Trabzonspor için flaş Zinedine Ferhat iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu Kouassi, Visca ve Puchacz ile güçlendiren bordo-mavililer, eski yıldızı Yusuf Erdoğan ile de anlaşma sağladı.