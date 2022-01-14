TRABZONSPOR HABERLERİ - Son bomba Yusuf Erdoğan

Bordo-mavililer, ara transfer dönemi harekatına devam ediyor. Sırasıyla Kouassi, Visca ve Puchacz'ı kadrosuna katan Trabzonspor son olarak Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı da transfer etti. Uzun süren görüşmeler sonrasında Kasımpaşa kulübünü rakamsal konularda ikna etmeyi başaran Trabzonspor kulübü yetkilileri, oyuncuyla da çok kısa süre içerisinde anlaşmaya vardı. Bugün öğle saatlerinde Trabzon'a gelecek olan Yusuf Erdoğan sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavili kulüp ile sözleşme imzalayacak. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması ile 20 maça çıkan Yusuf, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.