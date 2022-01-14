Haberler Trabzonspor SON DAKİKA - Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

SON DAKİKA - Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Spor haberi... Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor ara transfer döneminde de adından söz ettirmeyi başarıyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Yusuf Erdoğan transferini resmen açıkladı. İşte sözleşme detayları... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 16:41 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 17:00
SON DAKİKA - Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan ve zirvede rakipleriyle arasını iyice açan bordo-mavililer eksik bölgelerini tamamlamaya devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fırtına, yerli rotasyonunu Yusuf Erdoğan ile güçlendirdi. Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulüp buna göre Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek:

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 500.000.-EUR + KDV ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Oyuncuya ödenecek ücret ise şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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