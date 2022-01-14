SON DAKİKA - Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan ve zirvede rakipleriyle arasını iyice açan bordo-mavililer eksik bölgelerini tamamlamaya devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fırtına, yerli rotasyonunu Yusuf Erdoğan ile güçlendirdi. Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulüp buna göre Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek:

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 500.000.-EUR + KDV ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Oyuncuya ödenecek ücret ise şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 7.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.