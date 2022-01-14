Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

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Sivasspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

TRABZONSPOR 5 EKSİK!

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.

SİVASSPOR'DA DA 5 EKSİK VAR!

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.