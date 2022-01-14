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Kod adı 9! Trabzonspor'da Abdullah Avcı kayıp istemiyor

Yarın Sivas deplasmanına çıkacak olan Fırtına, ardından Giresun’u ağırlayacak ve İstanbul’da Galatasaray’a konuk olacak. Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda kayıp istemiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Kod adı 9! Trabzonspor'da Abdullah Avcı kayıp istemiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şahlanan, rekorları parçalayan ve 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çok kritik bir sürece daha giriyor. 20 karşılaşma sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik alan ve sadece 1 kez kaybederek en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puanlık fark atan Fırtına, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Galatasaray (22) Beşiktaş (20) ve Fenerbahçe'nin de (17) önünde. Bordo-mavili takım aradaki puan farkını korumak veya daha da açmak için 9 günde ikisi deplasmanda olmak üzere 3 kritik karşılaşmaya çıkacak.

SİVAS 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bordo-mavililer ilk olarak sahasında 9 maçtır kaybetmeyen Sivasspor ile yarın karşılaşacak. Ardından çarşamba günü Akyazı'da komşusu Giresunspor'u konuk edecek. Zorlu periyodun son adımında da 20 maç sonunda 22 puan fark attığı Galatasaray'a konuk olacak. Karadeniz devinde tek hedef ocak ayında kalan üç maçı da kayıpsız geçip rakiplerle aradaki puan farkını daha da açmak olarak belirlendi. Fırtına 9 günde 9 puan alıp zirvedeki yerini daha da sağlam hale getirmenin planını yapıyor.

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