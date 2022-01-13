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Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da! İşte geliş zamanı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferlerine son sürat devam ediyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı. 29 yaşındaki oyuncunun 14 Ocak Cuma günü  Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 00:01
Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da! İşte geliş zamanı

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan ve zirvede rakipleriyle arasını iyice açan bordo-mavililer eksik bölgelerini tamamlamaya devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fırtına, yerli rotasyonunu Yusuf Erdoğan ile güçlendirdi. A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına vardı.

TRABZON'A GELİYOR!
Transferde anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan'ın 14 Ocak Cuma günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 20 maçta forma giyen kanat oyuncusu 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kouassi, Edin Visca ve Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da renklerine bağlayacak olan Fırtına, ara transfer döneminde 4. imzasını attıracak.

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