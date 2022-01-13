Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor , yeni yılın ilk deplasmanına çıkacak. 49 puanla lider olan bordo- mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'a 10, ezeli rakipleri F.Bahçe'ye 17, Beşiktaş'a 20 ve G.Saray'a ise 22 puan fark atmış durumda. Bu maç ilklere de sahne olacak. Fırtına'nın bomba transferi Visca, Sivas'ta ilk kez bordo-mavili formayı giyecek, Trabzonsporluların büyük hayali gerçekleşecek. Sol tarafta Nwakaeme , sağda Visca görev yapacak. Süper Lig'in en iyi kenar oyuncuları olarak gösterilen Nwakaeme ile Visca'nın birlikte gösterecekleri performans, şimdiden büyük heyecan vadediyor.

ÖMÜR MÜ BAKASETAS MI?

Öyle ki sezon başından beri sol tarafı çok etkili kullanan Trabzonspor, artık sağ kanattan da rakiplerini fazlasıyla zorlayacak, kusursuz bir hücum gücüne ulaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise hücum hattına yeni bir formül arıyor. Öyle ki Visca'nın 11'e girmesiyle Bakasetas-Abdülkadir Ömür ikilisinden biri yedeğe çekilecek. Hamsik ile Dorukhan'ın orta sahadaki yeri garanti gözükürken, Avcı merkezde Ömür ya da Bakasetas'tan birini tercih etmek zorunda. Hafta sonuna kadarki idman performansları, 11 konusunda belirleyici olacak. Ancak kim oynarsa oynasın, rüya takımın performansı taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor.