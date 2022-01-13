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Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in açık ara farkla lideri Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmesinin ardından Fırtına gibi esecek. Öte yandan Trabzonspor'da bir hayal gerçekleşiyor, ligin en iyi kenar oyuncuları olarak gösterilen ikili Sivasspor deplasmanında ilk kez birlikte görev alacak. Cornelius da ligin en formda forveti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasmanına çıkacak. 49 puanla lider olan bordo- mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'a 10, ezeli rakipleri F.Bahçe'ye 17, Beşiktaş'a 20 ve G.Saray'a ise 22 puan fark atmış durumda. Bu maç ilklere de sahne olacak. Fırtına'nın bomba transferi Visca, Sivas'ta ilk kez bordo-mavili formayı giyecek, Trabzonsporluların büyük hayali gerçekleşecek. Sol tarafta Nwakaeme, sağda Visca görev yapacak. Süper Lig'in en iyi kenar oyuncuları olarak gösterilen Nwakaeme ile Visca'nın birlikte gösterecekleri performans, şimdiden büyük heyecan vadediyor.

Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

ÖMÜR MÜ BAKASETAS MI?
Öyle ki sezon başından beri sol tarafı çok etkili kullanan Trabzonspor, artık sağ kanattan da rakiplerini fazlasıyla zorlayacak, kusursuz bir hücum gücüne ulaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise hücum hattına yeni bir formül arıyor. Öyle ki Visca'nın 11'e girmesiyle Bakasetas-Abdülkadir Ömür ikilisinden biri yedeğe çekilecek. Hamsik ile Dorukhan'ın orta sahadaki yeri garanti gözükürken, Avcı merkezde Ömür ya da Bakasetas'tan birini tercih etmek zorunda. Hafta sonuna kadarki idman performansları, 11 konusunda belirleyici olacak. Ancak kim oynarsa oynasın, rüya takımın performansı taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor.

Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

VISCA: 4 GOL, 9 ASIST
Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, Süper Lig'in en istikrarlı hücum oyuncusu. 310 maçta toplam 84 gol atıp, 87 asist yapan Bosnalı sağ kanat, ilk yarıda Başakşehir formasını 18 karşılaşmada terletti, 13 kez skora etki etti. (4 gol, 9 asist)

Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

NWAKAEME: 6 GOL, 7 ASIST
Kariyerindeki en iyi lig başlangıcına imza atan Nwakaeme, çıktığı 16 maçta 6 gol, 7 asistlik hücum performansı gösterdi. Son oynanan Yeni Malatya karşılaşmasında Cornelius'a müthiş bir gol pası veren Nijeryalı sol kanat, sakatlıktan süper döndü.

Trabzonspor maksimum güce ulaştı! Nwakaeme, Visca ve Cornelius...

43 PUAN KAZANDIRDILAR
Anthony Nwakaeme'nin bu sezon gol ya da asist yaptığı Süper Lig maçlarında Trabzonspor 31 puanı hanesine yazdırdı. Nijeryalı futbolcu bu 31 puanın 22'sine direkt katkı verdi. Edin Visca ise ilk yarıda Başakşehir'e 21 puan kazandırdı. Yani bu ikilinin gol ve asistleriyle takımlarına toplam puan katkısı 43... Artık Visca ile Nwakaeme, kalan 18 maçlık lig periyodunda Fırtına'nın şampiyonluğu için birlikte mücadele verecek.

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