TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da da fark yarattı! İşte o istatistik

Süper Lig'de takipçilerine çift haneli fark atan lider Trabzonspor, istatistiklerde de açık ara önde. InStat verilerinin topa sahip olma, kaleye atılan şutların sayısı ve mesafesini içeren istatistiksel bir modele göre belirlediği beklenen ve elde edilen puan karşılaştırmasında bordo-mavililer, Avrupa'nın en verimli takımları arasına adını yazdırdı.

CİES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) ortaya koyduğu listede Trabzonspor, bu sezon 49 puan toplayarak maç başı 2.45 puan ortalaması yakalarken, beklenilen puan ortalaması ise 1.53'dü. Sabah'ta yer alan habere göre, Fırtına, +0.92 puan farkıyla Avrupa'nın 32 liginden 512 takım içerisinde en pozitif fark yaratan ikinci ekip olmayı başardı.