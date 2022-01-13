Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da da fark yarattı! İşte o istatistik

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da da fark yarattı! İşte o istatistik

Süper Lig'de ilk 20 hafta sonunda en yakın rakibine 10 puan fark atan lider Trabzonspor, Avrupa'ya da damga vurdu. Bordo-mavililer, beklenen-ulaşılan puan ortalamasında Avrupa'nın en pozitif fark (+0,92) oluşturan ikinci takımı olurken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ekside kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da da fark yarattı! İşte o istatistik

Süper Lig'de takipçilerine çift haneli fark atan lider Trabzonspor, istatistiklerde de açık ara önde. InStat verilerinin topa sahip olma, kaleye atılan şutların sayısı ve mesafesini içeren istatistiksel bir modele göre belirlediği beklenen ve elde edilen puan karşılaştırmasında bordo-mavililer, Avrupa'nın en verimli takımları arasına adını yazdırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da da fark yarattı! İşte o istatistik

CİES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) ortaya koyduğu listede Trabzonspor, bu sezon 49 puan toplayarak maç başı 2.45 puan ortalaması yakalarken, beklenilen puan ortalaması ise 1.53'dü. Sabah'ta yer alan habere göre, Fırtına, +0.92 puan farkıyla Avrupa'nın 32 liginden 512 takım içerisinde en pozitif fark yaratan ikinci ekip olmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da da fark yarattı! İşte o istatistik

ROMANYA'DAN CLUJ ZİRVEDE

Karadeniz ekibi bu performansıyla sadece Romanya temsilcisi Cluj'un gerisinde kaldı. Cluj, aradaki puan ortalaması farkında +0.96 değeriyle ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise en negatif takımlar arasında kaldı. Kanarya, puan ortalamasında -0.20 farkla 391, Aslan ise -0.28 ile 481'inci oldu. Beşiktaş da -0.35 ile 467. basamakta kaldı

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Gedson Fernandes transferi çıkmaza girdi!
Fenerbahçeli Mesut Özil, Xavi ve Iniesta ile aynı listede! Tarihin en iyi 5 isminden biri olarak gösterdiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor