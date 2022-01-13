Stoper zaman alacak

Ara transfer döneminde kadrosunu Fildişi Sahilli kanat Kouassi, Başakşehir'in Bosna Hersekli sağ kanadı Edin Visca ve son olarak Polanyalı sol bek Tymoteusz Puchacz ile güçlendiren Karadeniz devi, stoper için de girişim yapıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu Fildişi Sahilli kanat Kouassi, Başakşehir'in Bosna Hersekli sağ kanadı Edin Visca ve son olarak Polanyalı sol bek Tymoteusz Puchacz ile güçlendiren Karadeniz devi, stoper için de girişim yapıyor. Hem maliyet hem de kaliteli oyuncuları kulüpten çıkarmanın zorluğu ile boğuşan Trabzonspor'da her gün yeni isimler gündeme geliyor. İlk başta yerli oyunculara yönelen Fırtına, artık yabancılarla da temasta. Yönetim kurulu stoper bölgesi için sezonun devamında direkt katkı sağlayabilecek bir isimle anlaşmayı planlıyor.