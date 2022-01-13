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Favori olmak yetmez!

Teknik direktör Avcı, Sivas maçı öncesi oyuncularını uyardı: Sahada mücadele etmeden kimse üç puan vermez. Bu bilinçle sahada çıkmalı ve savaşmalıyız

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Favori olmak yetmez!

Teknik direktör Abdullah Avcı, puan farkının açılmasının rehavet ortamı oluşturmaması için olağanüstü hal ilan etti. Bu konuda özellikle Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel ile özel çalışmalar yapan başarılı hoca, oyunculara da uyarılarda bulunarak, "Favori olmak asla sonuç getirmiyor. Sahada mücadele etmeden kimse üç puan vermiyor. Sivas ligin en iyi takımlarından biri ve deplasmanda karşılaşacağız. Asla rehaveti kabul etmiyorum. Lider durumdayız ve hedef takımız. Bunun bilincinde olarak mücadele edeceğiz" dedi..


Teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcıları ile birlikte idmanlarda takımı çok yakından takip ediyor. Ardından bilimsel veriler ışığında gerekli analizleri yapıyor.

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