Favori olmak yetmez!

Teknik direktör Abdullah Avcı, puan farkının açılmasının rehavet ortamı oluşturmaması için olağanüstü hal ilan etti. Bu konuda özellikle Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel ile özel çalışmalar yapan başarılı hoca, oyunculara da uyarılarda bulunarak, "Favori olmak asla sonuç getirmiyor. Sahada mücadele etmeden kimse üç puan vermiyor. Sivas ligin en iyi takımlarından biri ve deplasmanda karşılaşacağız. Asla rehaveti kabul etmiyorum. Lider durumdayız ve hedef takımız. Bunun bilincinde olarak mücadele edeceğiz" dedi..



Teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcıları ile birlikte idmanlarda takımı çok yakından takip ediyor. Ardından bilimsel veriler ışığında gerekli analizleri yapıyor.