Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Yunus Mallı ve Samet Akaydın takası...

Devre arasında ayrılma ihtimali yüksek olan Yunus Mallı'ya son olarak Adana Demirspor talip oldu. Bordo- mavili takımda yeteri kadar süre alamayan 29 yaşındaki 10 numarayı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Demirspor yetkilileri, Trabzon 'dan kolaylık bekliyor. Mavi Şimşekler, Karadeniz devinin onay vermesi durumunda 1.79 boyundaki orta saha ile masaya oturacak.

Bu arada bordo-mavili yetkililer daha önce Adana Demir'den stoper Samet Akaydın'a talip olmuş ancak Başkan Murat Sancak bu transfere onay vermemişti. Akaydın'ın Yunus için yapılan görüşmelerde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı ve yıldızını parlattı. Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.