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Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Yunus Mallı ve Samet Akaydın takası...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin bir süredir Samet Akaydın'ı istediği biliniyordu. Bunun ardından Adana Demirspor Kulübü de Trabzon’un 29 yaşındaki orta sahası Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Bordo-mavili yönetimin ise görüşmelerde 27 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ı yeniden gündeme getireceği belirtildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Yunus Mallı ve Samet Akaydın takası...

Devre arasında ayrılma ihtimali yüksek olan Yunus Mallı'ya son olarak Adana Demirspor talip oldu. Bordo- mavili takımda yeteri kadar süre alamayan 29 yaşındaki 10 numarayı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Demirspor yetkilileri, Trabzon'dan kolaylık bekliyor. Mavi Şimşekler, Karadeniz devinin onay vermesi durumunda 1.79 boyundaki orta saha ile masaya oturacak.

Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Yunus Mallı ve Samet Akaydın takası...

Bu arada bordo-mavili yetkililer daha önce Adana Demir'den stoper Samet Akaydın'a talip olmuş ancak Başkan Murat Sancak bu transfere onay vermemişti. Akaydın'ın Yunus için yapılan görüşmelerde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı ve yıldızını parlattı. Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Yunus Mallı ve Samet Akaydın takası...

ALTYAPISI TRABZON
Avcı'nın Samet'i tercih etmesinin sebebi uyum sorunu yaşamayacağını düşünmesi. 27 yaşındaki oyuncu altyapısını Trabzon'da aldı. İdmanocağı, Trabzonspor U17'de oynadıktan sonra Bolu, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü formaları giydi. Ardından da Adana Demirspor'a geçti.

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