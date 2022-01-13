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90 günlük suskunluk bitecek

Bu sezon forma giydiği 17 maçta 7 gol ve 4 asist yapan Anastasios Bakasetas, 90 gündür rakip fileleri havalandıramadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
90 günlük suskunluk bitecek

Bu sezon forma giydiği 17 maçta 7 gol ve 4 asist yapan Anastasios Bakasetas, 90 gündür rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak bordo-mavililerin sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta biri frikik olmak üzere 2 gol atan Yunan maestro, 10 Ekim 2021'den beri golle buluşamadı. Deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında patlama yapmaya hazırlanan 28 yaşındaki yıldız, gol hasretini gidermek istiyor.


Bakasetas, bu sezon attığı 7 golün 4'ünü deplasmanda, 3 golü ise Trabzon'da filelere yolladı. Fırtına, Yunan yıldızın gol attığı maçları kaybetmedi. Başarılı oyuncu sezonun ilk yarısında Sivasspor kalesini bir kez sarsmıştı.

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