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4 eksikle idmanidman

Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
4 eksikle idmanidman
Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. İdmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile soğuk algınlığı geçiren Siopis katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.
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